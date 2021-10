Cuando usted tiene un problema entrando a los Estados Unidos y lo ha tratado lo pertinentes según la Ley de Inmigración de Estados Unidos, aún queda un recurso que puede intentar: El Parole Humanitario. El primer requisito del parole humanitario es el que hace posible que todos puedan solicitarlo, ya que solo se puede solicitar si una visa ha sido negada por el Departamento de Estado o por USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos). Sin embargo, sólo debe solicitar un parole humanitario si usted tiene una razón humanitaria urgente o usted representa o puede representar un beneficio público significativo. Por ejemplo, si usted tiene un asunto de enfermedad muy grave que puede ser tratado en los Estados Unidos o si un niño ciudadano de los Estados Unidos está sufriendo psicológicamente y tiene problemas escolares graves por la falta de una padre que está fuera de los Estados Unidos, puede recolectar pruebas de esas situaciones para solicitar este permiso directamente a USCIS. El aplicante debe tener un muy buen garante dentro de los Estados Unidos, que asegure que el aplicante no va a ser una carga pública y que no va a pedir fondos de ningún tipo en los Estados Unidos. Estos permisos especiales no son procesados por el Departamento de Estado, el otorgamiento de estos permisos son potestad exclusiva de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos - y del Departamento de Estado no interviene para nada ni en el estudio ni en el trámite de los mismos. Una vez son aprobado, el aplicante solamente va a las Oficinas del Consulado de los Estados Unidos, particularmente a la oficina de USCIS o a la parte que haga sus funciones, para que le tomen biométricos. Una vez capturados esos biométricos, se le entrega al aplicante un paquete que no debe abrir para que lo presente en el Puerto de Entrada en los Estados Unidos. Este Parole Humanitario es renovable dentro de los Estados Unidos.