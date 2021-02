Envio de recibos atrasados

Hace aproximadamente tres meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos viene atrasándose en el envío de los recibos por las peticiones y las aplicaciones que son sometidas a diario. Al 29 de Enero de este año, uno de los Centros que recibe las aplicaciones está atrasado por más de 415,000 aplicaciones y/o peticiones, otro Centro tiene aproximadamente 100,000 aplicaciones pendientes. Estos dos centros son los que tienen un número determinado de aplicaciones ya contabilizados; Sin embargo hay otros centros que no tienen ni siquiera una proyección de la cantidad de atrasos. Muchas veces, estos recibos de las aplicaciones son los que definen la elegibilidad o no de una persona, también son los que le otorgan el derecho o no de trabajar en Estados Unidos. La situación es bastante grave y esperamos que esta nueva administración tome en sus manos este tipo de cosas. Si usted tiene una aplicación pendiente por más de noventa (90) días y no tiene todavía su recibo a mano, existen varias formas de poder solicitar ayuda La primera forma es llamar a USCIS al 1-800-375-5283.