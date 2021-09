Revisión de teléfonos en CBP, en el puerto de entrada

Ciudadanía Estadounidense

Si el padre o madre ciudadano americano no pueden probar presencia física en los Estados Unidos (o participación en una familia cuyo padre o madre fuera miembro de un organismo multinacional como la ONU, OEA, etc.), antes de iniciar una petición para acogerse a la ciudadanía automática (porque ésta última requiere domicilio en los Estados Unidos), debe de explorar la posibilidad de una transmisión automática por un abuelo que tenga ciudadanía de los Estados Unidos. Este es definitivamente la mejor opción, la que causa menos problemas a los aplicantes, ya que no se exige que el niño/a a naturalizarse permanezca en territorio de los Estados Unidos después de la cita para la naturalización.