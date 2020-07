$!Nuevas citas para visas de no-inmigrante

Aunque son escasas, el sistema está permitiendo citas para todo tipo de visas de no-inmigrante; la semana que recientemente terminó, el sistema de citas en línea permitía citas para el Consulado en mes de septiembre. En estos momentos, no hay citas, pero las personas deben mantenerse revisando el sistema para poder tener una cita. Por otro lado, se está presentando un caso sumamente grave: Si usted ya cumplió el año después del vencimiento de su cita, no podrá hacer cita solamente en el VAC para huellas y foto, sino que el sistema no respetará esa cita que usted perdió. Eso quiere decir que aunque usted tuvo derecho a renovar usando el programa de exención de visas (solo asistiendo al VAC, en principio), tendrá que ir a una cita consular a entrevistarse con un cónsul. Esto desvirtúa el sentido que dió origen al programa, pero el Consulado se descuida en las cosas más importantes para los aplicantes. Personalmente, he elevado solicitudes pero parece que el escaso personal no puede tramitar correctamente este tipo de solicitudes. Esto conlleva pérdida de tiempo y de dinero.