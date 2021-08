$!¡Otra vez, citas canceladas!

Citas de Emergencia no Disponibles, La Realidad

Pocos saben que para usted poder programar una cita de visa B1/B2 de emergencia, tiene que tener pagada y programada una cita normal. Hace casi tres semanas que el Consulado no tiene disponibilidad de citas normales, lo que hace entonces IMPOSIBLE que los aplicantes puedan programar cualquier cita de emergencia, por cualquier causa, sin importar cual sea. A esto hay que agregarle el altísimo nivel de exigencia que existe para usted ser beneficiado con un cita de este tipo, ya que se consideran emergencias asuntos de muerte, ya ni siquiera tanto de vida o muerte (gravedades extremas). Quizás porque no somos importantes como país, quizás por el estado de las cosas – lo cual es cada vez menos justificable - pero es evidente que este trato es decididamente inmerecido para los aplicantes dominicanos. Estamos a la espera de que este cambie pronto. Si usted tiene una emergencia y no hay podido programarla por falta de citas disponibles, puede escribir al U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of the Executive Director, SA-17, 7th Floor, Washington, DC 20522-17017, USA.