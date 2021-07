Piden Renovacion, y les llega Cita!

Es imprescindible precisar que aunque el extreme vetting o escrutinio extremo fue establecido y popularizado por Donald Trump, esta Administración no ha dejado de utilizarlo. Si bien es cierto que esta Administración aun tiene pendiente la entrega de un informe detallado sobre las ventajas o desventajas de haber añadido tantas solicitudes adicionales, tales como redes sociales y nmeros telefónicos, ya las cosas no son como antes. Anteriormente, una renovación era una simple investigación de estadías y de problemas judiciales. Hoy la situación es bien diferente, al punto en que cada aspecto es bien analizado. Por esa razón, no debe uno sorprenderse cuando las personas son citadas al Consulado para responder preguntas, muchas veces por errores gravísimos en el formulario DS160. Esos errores llaman la atención de un Consul a un punto tal que el Consul entiende que no puede otorgar la visa sin entrevistar personalmente al aplicante. Lo ideal es que una persona se prepare para no llegar a este punto, pero si llega ese momento, debe revisar bien lo que le puso usted al cónsul en el formulario DS 160, para que pueda contestar adecuadamente las preguntas y explicar cualquier diferencia con la realidad. Estamos viendo mucho este tipo de casos: La recomendación es ir bien preparado porque enmendar los errores en la entrevista, ya será harina de otro costal.