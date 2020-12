$!Citas para visas de estudiante y otras de no inmigrante

Cuando se hizo evidente el triunfo del Joseph Biden, el Consulado habilitó citas para visas de estudiante de manera inmediata. En esos momentos, las citas estaban disponibles para aproximadamente 15 días después (a diferencia de lo anterior, 2 y 3 meses), pero al día de hoy, la espera es igual que antes de la pandemia, apenas 2 o 3 días. Esto no es así para otras categorías: por ejemplo, las visas de novio actualmente no pueden concretarse, no hay disponibilidad para agendarlas. Lo mismo para visas de paseo/negocios, hasta el jueves pasado se podían hacer citas, hoy no hay disponibilidad. Por supuesto, las citas de visas de paseo/negocios que se podían hacer hasta el jueves pasado eran para febrero y marzo del 2021, pero ahora ni siquiera para eso es posible. Hay que mantenerse atento, ya que en la medida en que las autoridades vayan cambiando, se van a producir cambios importantes.

Problemas al entrar a los EE.UU.

Dependiendo de su nombre, o de las circunstancias especiales de su caso si ha tenido una visa negada o revocada alguna vez, entrar a los Estados Unidos puede ser problemático. Existe el sistema de Redress del Departamento de Seguridad Nacional, pero en la práctica, no sirve de mucho. Se supone que con este sistema de redress, usted tendrá un número que debe usar cada vez que haga una reservación en una línea aérea: Esto debe servir para limpiar cualquier información errónea o que haya que aclarar en el sistema; pero esto no siempre es así. Eso de que el abanico de agencias se encarga de hacer una depuración cuando usted hace ese tipo de solicitudes, no es del todo cierto, ya que al final, esa supuesta depuración no se traduce en menos inconvenientes... lo lógico es pensar que si a usted le otorgaron esa visa, muchas veces se la han renovado, ¿por qué entonces tantas dificultades? Usted es definitivamente admisible, si no, no tendría esa visa... muchas veces, lo que conviene es escribir a diferentes agencias y solicitarle al cónsul en su entrevista, que ponga una nota en la visa misma y en el sistema. Ese tipo de medidas puede marcar una gran diferencia. Recuerde que muchas veces, estas confusiones se deben a nombres similares, o fechas de nacimiento similares a los de delincuentes buscados por los Estados Unidos.