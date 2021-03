$!Problemas de servicios al cliente de USCIS

En los últimos años, comunicarse con el Servicio de Ciudadanía e Inmigracion de los Estados Unidos (USCIS) se ha convertido en una misión casi imposible. USCIS ha estado eliminando todas las posibilidades de asistir a una cita presencial para tratar de resolver casos; En la actualidad, USCIS solo da citas para asuntos muy puntuales tales como la renovación de residencias para lo cual ya no se otorga un sello en el pasaporte, sino que hay un aviso de acción I-797 que se envía como prueba de que se extendió el estatus del I-90 o residencia vencida o por vencer. Los aplicantes tienen muchas dificultades para agendar una cita porque primero hay que llamar a USCIS, plantear el problema y entonces ellos deciden cuando otorgar una cita o no –para no mencionar los multiples inconvenientes tecnológicos-. Si a esto le agregamos las tremendas demoras en el procesamiento que tiene la agencia y las políticas que ha llevado últimamente y que recién ahora se están tratando de arreglar, vemos que poco falta para ver una situación exacerbante. Esperamos que USCIS responda las múltiples llamadas de diferentes organizaciones dentro de los Estados Unidos para que se disponga a otorgar las citas de USCIS dentro de los Estados Unidos.