$!Errores en el formulario DS-160

Aunque el Consulado ha tratado de que sean los propios aplicantes que llenen su formulario, la verdad es que hay ciertas preguntas dentro del mismo que presentan retos. Tal es el caso de los arrestos o de las condenas judiciales, que necesitan siempre una explicación que muchas veces los aplicantes no entienden, aunque el uso y la costumbre han hecho que los Cónsules modifiquen sus puntos de vista con respecto a los errores en las respuestas. Los aplicantes no conocen, por ejemplo, el timely retraction, y muchas veces desconocen los términos exactos y la aplicación de la estadía ilegal. Eso puede afectar gravemente las respuestas. Adicionalmente, el formulario se ha convertido en uno verdaderamente interactivo, ya que al menos una respuesta no se refleja en la impresión del mismo. Esto hace difícil que un aplicante, aún con la copia del mismo, pueda saber exactamente cuáles fueron sus respuestas, lo que hace a la vez difícil la entrevista. Esto hace que sea de sabios buscar un consejo de alguien calificado.