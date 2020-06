$!Tiempo de procesamiento para peticiones de residentes a cónyuges

Muchas personas entienden que no es posible pedir a un cónyuge tan solo con residencia legal permanente, y si lo entienden posible, prefieren siempre hacer la solicitud una vez se hayan juramentado como ciudadanos de los Estados Unidos. Lo que muchas veces no saben y ni siquiera sospechan, es que es prácticamente igual, es el mismo tiempo de procesamiento en la actualidad. El boletín de visas ha permanecido así por muchísimos meses, y en el reciente, el de junio 2020, la prioridad continúa inmediatamente vigente. Cuando los matrimonios no tienen dos años, la residencia que se obtiene es de dos años y esto no sucede en el caso de los residentes, y un punto importantísimo es que el matrimonio de un residente no levanta las sospechas ni el escrutinio – salvo en contados casos – que levanta el matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos.