$!Reporte consular de nacimiento de ciudadano de los Estados Unidos en el extranjero

Esta es quizás la forma más fácil y menos costosa de obtener ciudadanía de los Estados Unidos para padres que sean ciudadanos de los Estados Unidos. La entrega es casi inmediata. Además, después de una planificación de años, el procedimiento se ha automatizado casi completamente, hasta el punto en que casi todo se hace on-line. Lo malo de hacer todo esto en línea es que se pierde la oportunidad de evaluar de manera personal, en detrimento de la enorme cantidad de documentos que hay que aportar, ya que de manera personal se aprecian situaciones y detalles que no se pueden apreciar en el sistema en línea. A mi humilde entender, esto le hace el trabajo mucho más fácil al Departamento de Estado en detrimento de los aplicantes, de los que solicitan estos servicios. Una persona no tiene que tener todos los documentos de la lista, no tiene que aportar absolutamente todo para poder satisfacer los requisitos. Por eso, entiendo que este sistema en línea se traduce en un exceso de celo que le hace todo más complicado a los que quieren obtener esa ciudadanía de los Estados Unidos. Cuando por alguna razón usted no califica para transmitir la ciudadana de este modo, entonces tiene que enviar su solicitud a los Estados Unidos, y aquí el costo va a ser mucho más elevado con los problemas de logística que esto tiene.