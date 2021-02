$!Residencia condicional de ciudadania

Muchas personas se confunden cuando llega el momento de solicitar la Ciudadanía de los Estados Unidos, si se ha obtenido la residencia por medio de matrimonio con un ciudadano de Estados Unidos, en el caso de no haber solicitado dentro de los tres años de matrimonio con ciudadano, puede hacerse dentro de los cinco años. La fecha a partir de la cual se cuentan los cinco años, es la fecha desde la cual la persona ha sido residente condicional y no desde ninguna otra fecha.

Citas de emergencia

Ahora que el Consulado ha vuelto a cerrar, las citas de emergencia se hacen cada vez más importantes. Lamentablemente, para el Consulado aprobar cualquier tipo de proceso de emergencias, se exige un estándar demasiado alto; se exige que las consecuencias sean de vida o muerte (para la persona envuelta o un familiar muy cercano). Si se trata de unas simples vacaciones o de una reunión de negocios que no ha sido agendada con suficiente tiempo o cuyo motivo principal no es de un tema fundamental para el negocio en cuestión, (preferiblemente para una empresa establecida) pues entonces simplemente no va a ser aprobado. Actualmente, para visas de no inmigrante las citas están para julio/agosto; sin embargo lo preocupante es que no sabemos si esas citas van a poder permanecer en el tiempo, ya que es posible que llegando la cita, simplemente sea cancelada. Esto lo habíamos mencionado en ocasión de que el Departamento de Estado le ha permitido a cada Consulado abrir de acuerdo a su discreción, lo cual es gravísimo, porque conocemos lo difícil que ha sido el tema de las citas en el Consulado de Estados Unidos en Santo Domingo.