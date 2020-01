$!Retractación a tiempo

Esta figura se contempla en el Manual de Asuntos Extranjeros. Si la entrevista es personal, el “timely retraction” debe hacerse en la primera oportunidad en la que se mencione el tema. Si la aplicación es enviada por correo, se supone que usted tiene que ser llamado a una entrevista; en ese momento, debe decir cuál es la verdad en la primera oportunidad (este es normalmente el sistema que utiliza el Departamento de Estado). La verdad es que se supone que en los casos complicados –o en casos de duda– los cónsules deben pedir un Advisory Opinion (opinión – consejo), pero en verdad a los Cónsules no les gusta mucho aplicar este acápite de la ley. En mi opinión, todos los casos que envuelven este artículo son complejos. Es bueno poder establecer fuera de toda duda que usted sí puede obtener el beneficio de esta modificación legal, pero debe estar dispuesto a hacer la apelación de su caso una vez esté devuelto a USCIS. Eso implica tener la paciencia de esperar de 2 a 3 años. Lo triste del caso, es que el mismo USCIS no tiene “time frame” (tiempo establecido de espera) una vez los casos son devuelto a USCIS, así que imagínese la frustración de las personas. Por eso es mejor tratar de hacer un caso bueno desde el principio, para tratar de evitar esta larga complicación. Tener el expediente a mano, siempre va a ser útil. Normalmente, he visto muchas veces que aquí en el Consulado, se llega a esa determinación por una conclusión de CBP – Aduanas y Protección Fronteriza, y por costumbre, esa determinación se toma en una inspección diferida. En el Manual de USCIS existen muchas lagunas, aspectos que enfatizan que el aplicante es quien debe probar su admisibilidad en todo momento, lo que debe ser corregido en el interés de aclarar un gran número de casos.

Examen médico para residencia

Es ideal hacerse el examen médico al menos 7 o 10 días laborales antes de la fecha de la cita. Ahora bien si usted sabe que va a ir a un proceso administrativo por una petición anterior, por un problema judicial, por un nombre o apellido o combinación de ambos que sea muy común, entonces es mejor que espere la aprobación casi definitiva del Cónsul el día de la entrevista, para que usted no tenga que repetírselo después de haberse completado ese proceso administrativo o cualquier otra investigación que pueda ser ordenada para su caso. Lo que encuentro muy peligroso es la costumbre de hacer preguntas sobre la inadmisibilidad de los aplicantes que van a hacerse los exámenes médicos, lo cual simplemente no es legal. Fuera de las preguntas que tienen que ver con posibles adicciones a sustancias prohibidas – las cuales deben ser contestadas con mucho cuidado para no perjudicar de manera definitiva su caso - las personas que trabajan en esos centros no pueden preguntarle cosas como si usted ha sido arrestado o si ha tenido algún problema en los Estados Unidos o en el país. No hay ningún derecho de preguntar ese tipo de cosas, fuera de un recelo exagerado en investigar a las personas desde el momento en el que aplican hasta el momento que la visa es expedida, lo cual incluye a todo el que participa en el proceso. Cuídese usted y cuide los suyos, conteste lo que necesita contestar en esos exámenes médicos, y si le hacen una pregunta de las que mencioné, diga con mucha cortesía que si eso tiene que ver con el examen médico.