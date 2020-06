$!¡Por ahí vienen los aumentos!

En cualquier momento, USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos) aumentará los precios de todas las aplicaciones. Ellos mismos han establecido claramente que no tienen el dinero suficiente para cumplir con sus compromisos, sobre todo porque después de la pandemia, no hubo suficiente ingresos para que la Agencia pagara sus compromisos (aunque sí estaban recibiendo peticiones para familiares, permisos especiales o waivers). Si usted tiene un proceso que iniciar, mejor lo hace cuanto antes.

Nueva Orden Ejecutiva

Como se había anunciado, el presidente Trump ha decidido extender las medidas supuestamente para proteger a los trabajadores de los Estados Unidos. A la proclamación anterior, se le suman ahora las siguientes visas de no-inmigrante: Las visas H1B y H2B, las visas J de intercambio y las visas L de transferencia entre compañías (éstas últimas no están sujetas a numeración, dicho sea de paso). La nueva Orden del Presidente se aplicará solamente para personas que estén fuera del territorio de los Estados Unidos, que no hayan obtenido una visa (o carta de transportación y similares) a la fecha de esta nueva orden, es decir, al 22 de Junio del 2020. Esta Orden Ejecutiva tendrá efecto hasta el 31 de Diciembre del 2020, y extiende la anterior. En términos prácticos, el impacto de estas medidas está por verse, ya que aún no tenemos fecha para la apertura de los Consulados de los Estados Unidos a nivel global.