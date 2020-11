$!Se cae la carga pública de Donald Trump y Stephen Miller

El 2 de noviembre, una corte distrital de Illinois les dio sentencia a favor a los demandantes en su solicitud de que las recientes modificaciones a la carga pública fueran eliminadas. Esto así porque la corte dictaminó que se trataba de una violación del acto de procedimientos administrativos, bajo las normas que rigen lo arbitrario y caprichoso. Lo que es más, establece que el Departamento de Seguridad Nacional se excedió en sus facultades al llegar hasta donde llegó y que dichas modificaciones no se hicieron de acuerdo con lo que establece a la ley. Esto será asi sin necesidad de esperar a que se tome una decisión en cuanto a cualquier recurso de apelación. Las muy buenas noticias: a partir de hoy, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no podrá aplicar sus nuevas reglas para definir la carga pública, y eso se traduce en la eliminación de un formulario en los ajustes de estado y en menos documentación al momento de la cita consular fuera de los Estados Unidos.

Residente pidiendo a cónyuge e hijos menores

En la actualidad, la espera es solo administrativa; es decir, lo que dure el procesamiento de USCIS – Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EUA – lo que no debe pasar de 9 o 10 meses. En la práctica, es lo mismo que pasa cuando un ciudadano de los Estados Unidos pide a un cónyuge o hijo menor, o a un padre o madre o padrastro o madrastra en ciertas circunstancias, que sólo tiene que esperar el tiempo de procesamiento. Este tiempo es de aproximadamente un año; sin embargo, en las presentes circunstancias, este tiempo puede variar. Como USCIS no está recibiendo público en sus oficinas, el trabajo administrativo se está haciendo en tiempo récord: ¡Un waiver o permiso especial puede ser fallado en cinco meses! Lo importante es no dejar pasar el tiempo, ya que las peticiones pueden seguir haciéndose, USCIS las está recibiendo, y así usted puede tener su fecha de prioridad y estar en lista para los procesamientos.