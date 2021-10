Situación de citas consulares

Vimos con gran sorpresa el anuncio de la semana pasada del Consulado de los Estados Unidos, en el cual recomienda no hacer citas, salvo para asuntos de emergencia. El Consulado no quiere que se reserven espacios porque podrían ser cancelados cuando se reactiven las citas normales, y que programarlas ahora pudiera afectar la reserva del cupo para nuevas citas (anteriormente y mucho después de la suspensión de actividades consulares, se anunció la validez de las cuotas de visas de no-inmigrante pagadas hasta el 31 de diciembre del 2021. En el caso de que esta suspensión pase de esa fecha, el Departamento de Estado seguramente extenderá la validez hasta más de un año, ya que la falta no es del aplicante, sino que por razones de la pandemia, el Consulado no ha restablecido la programación normal de visas B1B2). Lo que nos sorprende es el momento del anuncio, ya que desde marzo 2020, tenemos exactamente la misma situación que la que tenemos hoy, por lo menos para visas normales de visa B1B2. Hubiese sido bueno ayudar con las definiciones de visas de emergencia, ya sea por asuntos humanitarios, médicos o de negocios. A esto hay que agregar que no es la primera vez que el Consulado de los Estados Unidos en República Dominicana tiene la programación de citas para visas B1B2 en más de un año – recordemos la Orden Ejecutiva del Presidente Obama que obligaba al Departamento de Estado a dar citas al 80% de los aplicantes dentro de los 45 o 60 días de la solicitud – la cual nunca fue respetada. En ese mismo orden de ideas, el Departamento de Estado sigue las directrices del CDC – Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos - el cual monitorea semanalmente la situación mundial de la pandemia, y por lo que se comenta en la ciudad de Washington, DC, todo va a depender de dos cosas: la situación del Covid en cada país y el nivel de vacunación de cada país . Así que hay espacio para ser optimistas, si vemos la obligatoriedad que está imponiendo el Gobierno para incentivar la vacunación y el relajamiento de medidas de toque de queda (sin embargo, se permite la entrada al país sin ningún tipo de restricción salvo pruebas aleatorias a la entrada, lo cual resulta contraproducente). Por otro lado, sería imposible a los Consulados de los Estados Unidos operar, aún sea mínimamente, sin poder cubrir sus gastos, ya que no están recibiendo los ingresos de los pagos hechos por los aplicantes. ¡Ojala esas solicitudes pendientes le sirvan al Consulado aunque sea para estadísticas!