$!Se reabren las citas para los depósitos de I-130

Como reportó Diario Libre, después de un período de varios meses sin citas para depósitos de peticiones (I-130 petición de residencia para familiar extranjero), el sistema permitió que durante unas cuantas horas, se coordinaran citas para pedir a los familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos en la Oficina Local de USCIS (Ciudadanía y Servicios de Inmigración en Santo Domingo). Entre las oficinas de USCIS que permanecerán abiertas, no está la de Santo Domingo. Aunque no hay fecha exacta del cierre, se estima que todas las que se tienen que cerrar lo harán a más tardar en septiembre del 2020, lo que indica que todavía queda mucho tiempo para hacer muchas cosas. De todos modos, ésta es probablemente la última época en la se podrá utilizar el servicio de depósito directo, lo que es sumamente conveniente para los peticionarios y beneficiarios por más de una razón: Menor costo y menor tiempo. Felicidades a la Oficina de USCIS Santo Domingo por tan sabia decisión. Esperemos que las citas estén de nuevo disponibles prontamente, para poder facilitarles la vida a los ciudadanos de los Estados Unidos que viven en el país.

Sought to Acquire o buscar adquirir para el Estatuto de Protección del Menor

Hay muchas formas de probar que el aplicante que busca la Protección de este Estatuto buscó adquirir la residencia, que no se limitan al pago de la residencia o el sometimiento del formulario de visas de residencia. Cuando se buscar aplicar este estatuto, incluso se prevé probar la muerte del abogado actuante y el sometimiento de cualquier documento o comunicación como excusa para no someter dentro del año de la disponibilidad de la visa de residencia. En los últimos años, calificar para dicho estatuto se ha hecho difícil, ya que el Departamento de Estado no tenía métodos claros establecidos, y duró mucho tiempo diciendo que estaba trabajando para establecer los parámetros. Si el Consulado le dice que su dependiente no califica porque cumplió 21 años, asegúrese de tener esta decisión por escrito e inmediatamente busque un profesional calificado que le haga los cálculos.