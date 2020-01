$!Tarjetas de crédito

USCIS ha expandido el servicio de cobros de sus aplicaciones. Hoy, lo que empezó con el pago de los formularios de naturalización se ha extendido para incluir una enorme cantidad de aplicaciones, incluyendo el pago de peticiones de familiares extranjeros. El Centro Nacional de Visas no ha adoptado esta política. Se necesita o tener una cuenta bancaria en un banco de los Estados Unidos o enviar un cheque con especificaciones para poder pagar las cuotas de la impresión de la visa y de la información crediticia (AOS). Esperamos que en el futuro cercano se pueda hacer los pagos en el Centro Nacional de Visas con tarjeta de crédito.

Visas de novios y peticiones de cónyuges

Muchas personas dudan al decidir qué conviene más: una visa de novios o una petición como esposos, para residencia. Hace más de diez años, una visa de novios podía procesarse en 2 o 3 meses. Según fue pasando el tiempo y sobre todo, por la cantidad de inconvenientes que sucedieron, se fueron agregando medidas de seguridad. Al día de hoy, una visa de novios puede durar unos 10 meses y una petición de residencia por cónyuge pidiendo al otro cónyuge dura aproximadamente de 12 a 15 meses. Después que una persona obtiene una visa de novios, tiene que entrar a Estados Unidos y casarse en un plazo de 90 días. Después de eso, tiene que ser pedido como cónyuge para que le salga el permiso de trabajo en lo que se le aprueba la residencia condicional – condicional porque el matrimonio no tiene 2 años. También debe realizarse un nuevo examen médico. Esto conlleva entonces, un gasto doble. Las visas de novios le convienen solo al ciudadano de los Estados Unidos, que tiene en su mano todo el control de la petición. Al entrar a los Estados Unidos con visa de novio, una persona tiene que ceñirse a los requisitos de la misma. Si por cualquier razón no se casa, su única opción es salir, no puede acogerse a ninguna disposición especial. Agréguele a eso que su expediente queda marcado como posible inmigrante, solo Dios sabe por cuantos años. Por eso, lo mejor es que usted se case y sea pedido como cónyuge; aunque cada día la situación es más complicada, por lo menos tiene acceso a ciertos derechos que como novio, nunca tendría.