$!La comunicación con USCIS – Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU.

Como una gran paradoja, es como se presenta la situación que se está viviendo con USCIS – Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El servicio en las oficinas está fuera del alcance de todos, porque no se permiten citas de ningún tipo, para obtener una hay que llamar primero al número de USCIS, explicar su caso y entonces, se le podría autorizar una cita. Lo lamentable es que esas citas se permiten para escasas situaciones, tales como la extensión de los sellos de renovaciones de tarjetas de residencias – lo cual por cierto, está prácticamente eliminado porque el nuevo recibo I-797 sirve ahora para entrar a los Estados Unidos junto con la tarjeta de residencia expirada (¡ya saben el problema para salir del país, explicarle eso a una línea aérea!). Llamar a USCIS y comunicarse es lo más parecido que hay a la película clásica Misión Imposible, hace varias semanas, solo contesta un servicio automatizado que no duda en cerrarte si tus solicitudes se salen de lo más básico. ¡Lo bonito es que te refieren al sistema de inquietudes en línea, que incluso no funciona para cierto tipo de solicitudes que ellos mismos enumeran! Todo esto es cuando USCIS hace público su “afán” de recibir sugerencias del público para mejorar su servicio. ¡Sin palabras!