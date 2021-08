¿Tiene quejas del Consulado?

El Consulado de los Estados Unidos tiene que regirse por ciertas regulaciones, a las que está atado. Nada puede ser verdaderamente antojadizo sino que las acciones de los cónsules deben reposar sobre bases legales, tanto de la ley como de las regulaciones. Por otro lado, hay que tener el entendimiento de que el primer deber de un cónsul es servirle a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos. Si usted entiende que le ha sido negado un derecho, si le han tratado mal, si no le han dado recibos por cualquier tipo de servicio dentro del Consulado, o si hay una flagrante ilegalidad, usted puede escribir un mensaje en esta página web: www.stateoig.gov/hotline o escriba a la siguiente dirección: U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of the Executive Director, SA-17, 7th Floor, Washington, DC 20522-17017, USA.