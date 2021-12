Regla Temporal para Inmigrantes que no Pudieron Viajar durante la Pandemia

El Departamento de Estado acaba de anunciar una nueva regla: Prescindir de entrevista para aquellas personas que ya fueron entrevistadas al menos al 19 de Agosto del 2019, siempre que no hayan solicitado admisión a los Estados Unidos. Debe tratarse de la misma categoría y tipo de visa, a menos que se convertido en otra fruto del fallecimiento del peticionario (y no debe haber cambios personales que repercutan en la categoría solicitada).

Seguimiento a las Actualizaciones

Transmisión de Ciudadanía para hijos nacidos fuera de Matrimonio

La ley y las regulaciones exigen mucho para transmitir ciudadanía a los hijos de ciudadanos de los Estados Unidos. Además de los años de presencia física, hay requisitos adicionales cuando la transmisión es por parte del padre y no de la madre, el padre debe tener la nacionalidad al momento de nacer el niño/a, debe acordar por escrito la manutención y debe haber legitimación (al no existir esta distinción en nuestra legislación, se efectúa automáticamente la legitimación – Matter of Cabrera, 1996). Todo esto tiene que ocurrir antes de los 18 años cumplidos, salvo escasas excepciones. Hasta el 2017. Cuando la transmisión se efectua a través de la madre no casada, solo se exige un año continuo de presencia física – esto solo hasta Junio 2017, cuando la Suprema Corte de Justicia de los EUA decidió que la cantidad de años fuera igual para la transmisión por parte del padre y de la madre.