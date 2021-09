$!Los problemas de las residencias obtenidas por matrimonio

Como forma de prevenir fraudes, una persona que obtiene residencia legal permanente en razón de un matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos, no puede pedir en residencia a un cónyuge (obviamente después de haberse divorciado del ciudadano de los Estados Unidos) hasta que hayan pasado al menos cinco años después de haber obtenido su residencia legal permanente. La regulación del Departamento de Seguridad Nacional DHS establecía que ni siquiera podía ser aprobada este tipo de petición, lo que es diferente a ser otorgada la residencia, pero dicha regulación fue eliminada por ser contraria a lo que dice el estatuto. La única excepción a esta espera es si el residente puede establecer mediante evidencia clara y convincente, que el matrimonio anterior no se celebró únicamente con fines de inmigrar a los Estados Unidos.

Transmisión de ciudadanía para hijos nacidos fuera del matrimonio

La ley y las regulaciones exigen mucho para transmitir ciudadanía a los hijos de ciudadanos de los Estados Unidos. Además de los años de presencia física, hay requisitos adicionales cuando la transmisión es por parte del padre y no de la madre, el padre debe tener la nacionalidad al momento de nacer el niño/a, debe acordar por escrito la manutención y debe haber legitimación (al no existir esta distinción en nuestra legislación, se efectúa automáticamente la legitimación – Matter of Cabrera, 1996). Todo esto tiene que ocurrir antes de los 18 años cumplidos, salvo escasas excepciones. Sin embargo, bajo la Administración Trump, la cosa se puso peor, ya que antes de Junio del 2017, la mujer soltera podía transmitir la ciudadanía de los Estados Unidos con solo probar un año de presencia física. Después de Junio del 2017, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió que la cantidad de años para transmitir, tanto de parte de padre como de la madre, tiene que ser la misma. ¡Algo increíble, ya que ignora la realidad de las madres solteras que no cuentan con el apoyo de sus esposos; en verdad, a quien están desprotegiendo es a la niñez!