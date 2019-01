$!Una tercera vía: ciudadanía transmitida por abuelos

Child Satus Protection Act – Estatuto de Protección al Menor

Expediente sobre su caso

En ocasiones, antes de aplicar para cualquier tipo de beneficio o de waiver, las personas comentan que han tenido algún inconveniente en los Estados Unidos. Esto es así, tanto si han sido condenadas o no. Especialmente cuando una persona es el beneficiario de una petición, es importante ANTES de hacer el I-130, tener la copia completa del expediente de USCIS, CBP o ICE en sus manos. Muchas veces, el Cónsul sabe que hay un problema, pero no sabe exactamente de que se trata. Tener estos documentos a mano le facilita la labor al Cónsul actuante. Dependiendo de la complejidad de su caso, es recomendable también buscar su expediente en el FBI y en la Interpol. Aunque no en todos los casos es necesarios, para su mejor identificación, someter un fingerprint card es aconsejable. Esto es así porque si usted declaró un nombre que no era el suyo, las diferentes agencias del gobierno pueden tener dificultad encontrando su caso; con las huellas sin embargo, no existe posibilidad de confusión.