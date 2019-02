$!Los peligros del ajuste de status

El Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU han modificado sus regulaciones para calificar la intención preconcebida. Esto es, usted entra a los EEUU y dice que está entrando de vacaciones, pero en verdad, usted lo que tiene en mente es que lo pidan para residencia, un familiar calificado, un familiar inmediato. Esto le permitiría que al ser pedido en residencia, usted pueda tener acceso a un número de visa de manera inmediata. Anteriormente, después de los 90 dias de entrar, no había posibilidad de la intención preconcebida, sin embargo, esto es diferente hoy. Hacer eso hoy puede terminar con una negación de caso y hasta una deportación. Lo ideal es hacer uso de los procesos consulares, sobre todo en los casos de familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos, ya que la oficina de USCIS tiene facilidades para procesar aquí en República Dominicana.

Notas al pie de una visa de paseo/negocios

Si usted tiene un nombre común, o alguna vez ha tenido inconvenientes, es importante que el Oficial Consular ponga notas en la visa que es otorgada, aún en el caso de que no sea necesario un waiver o excepción legal. Esas notas ayudarán al Oficial en CBP – Aduanas y Protección Fronteriza – a saber que paso con su caso y a saber cuál fue le inelegibilidad que fue superada, incluso, puede ayudar a probar de manera definitiva que usted no es la persona que ellos pueden creer que usted es. Si todavía después de eso siguen los inconvenientes, quizás debe hacer un proceso expedito con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS.

Visas de paseo/negocios

Sin solvencia suficiente, no vale la pena el intento de buscar una visa. También las personas deben tratar de leer de manera detenida las preguntas del formulario, y deben insistir en quedarse con una copia de ese formulario una vez sea completado, debido a que ussted tiene que saber qué contestó en cada pregunta, porque los cónsules pueden preguntarle sobre informaciones en el contenido de ese documento. No basta con llevar la hoja de confirmación. Esa hoja no le permite a usted leer las respuestas que usted ha contestado en el formulario de visa de paseo/negocios, mientras que la impresión del formulario sí le permite leer todas las respuestas.