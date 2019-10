$!Retractación a tiempo o timely retraction

Este tiene categoría de ley, si se cumple lo que dice el Manual de Asuntos Extranjeros. Si la entrevista es personal, el “timely retraction” debe hacerse en la primera oportunidad en la que se mencione el tema. Si la aplicación es enviada por correo, se supone que usted tiene que ser llamado a una entrevista; en ese momento, debe decir cuál es la verdad en la primera oportunidad (este es normalmente el sistema que utiliza el Departamento de Estado). La verdad es que se supone que en los casos complicados – o en casos de duda – los Cónsules deben pedir un Advisory Opinion (opinión – consejo), pero en verdad a los Cónsules no les gusta mucha aplicar este acápite de la ley. Debe estar dispuesto a hacer la apelación de su caso una vez esté devuelto a USCIS - eso implica tener la paciencia de esperar de 2 a 3 años. Sin embargo, el mismo USCIS no tiene “time frame” (tiempo establecido de espera) una vez los casos son devueltos, así que imagínese la frustración de las personas. Por eso es mejor tratar de hacer un caso bueno desde el principio, para tratar de evitar esta larga complicación. Es usual que el Consulado tome una decisión por lo que diga CBP – Aduanas y Protección Fronteriza, y por costumbre, esa determinación se toma en una inspección diferida. En el Manual de USCIS existen muchas lagunas, aspectos que enfatizan que el aplicante es quien debe probar su admisibilidad en todo momento, lo que debe ser corregido en el interés de aclarar un gran número de casos.

Waivers para visas de residencia y nuevos requisitos aplicables

En la actualidad, hay que prepararse con mucha precaución para hacer un waiver en casos de residencia. Aunque no en todos los casos es necesario probar extrema severidad, las autoridades que deciden este tipo de casos en USCIS – Servicio de Ciudadanía e Inmigración – están exagerando los requisitos como nunca antes. Aunque usted cumpla con todos los requisitos del manual de USCIS, envían solicitudes de información adicional pidiéndole los mismos requisitos otra vez, o le piden que actualice las documentaciones que envió – un año después (ya que se toman aproximadamente ese tiempo para conocer el expediente, lo que de por sí es un abuso). Si usted no quiere perder la oportunidad de hacerse residente, es importante que evalúe bien sus condiciones antes de someter un waiver – ya que un waiver no es una simple carta firmada con dos anexos médicos y psicológicos. Se toman en cuenta una gran cantidad de condiciones, que incluso pueden no ser suficientes por sí mismas, pero que en conjunto, pueden satisfacer el nivel de exigencia de la ley y las regulaciones. La extrema severidad se pueden considerar, dependiendo de los casos, tanto para el familiar calificado como para otro familiar del familiar calificado en tanto afecten la salud emocional, familiar, psicológica, del que sí califica.