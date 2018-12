El resultado de la encuesta de Gallup de que el 49% de los dominicanos quiere irse del país me trajeron a la memoria el pigmentoso merengue “Anjá, unjú, la mentira”, del desaparecido July Mateo, en el que el solista pinta la nación como una maravilla, pero el coro le responde con el estribillo de: “!Anjá, unjú!”, que lo niega todo.

Una de las estrofas de la canción dice: “En este país ardiente se vive alegre y feliz, yo no sé por qué la gente se larga tanto de aquí

Es vergonzoso para las autoridades que no pierden un segundo en pincelar una nación que crece económicamente hasta la estratosfera, que cuenta con los mejores hospitales, las mejores carreteras, pero que el Foro Económico Mundial lo sitúa entre los más corrupto del mundo y esos que pregonan de la eficiencia de los centros de salud públicos nunca van a esos nosocomios.

El deseo de emigrar de los dominicanos es más alto que en naciones como Nigeria, Armenia, Honduras, Siria y Kosovo. El destino favoritos de los migrantes de esos países es Estados Unidos.

¿Por qué muchos dominicanos arriesgan la vida para tener por tumba las profundidades del mar Caribe al intentar llegar a Puerto Rico en pequeñas embarcaciones cuando la economía dominicana es una las que más crece en el mundo? ¿Por qué falsifican todo tipo de documentos con tal de abandonar las fronteras nacionales?

Me atrevo a responder estas preguntas diciendo que las respuestas hay que buscarlas en la realidad, no en los discursos propagandísticos que nos ofrecen las autoridades, relatos llenos de estadísticas frías, desmentidas con casi el 50% de la población cuyo sueño es emigrar y que sus autoridades no son capaces de garantizar la vida a sus ciudadanos que corren el temor de morir degollado en cualquier calle por un teléfono celular.

Los datos también de la encuesta Enhogar hacen rodar por el suelo las informaciones oficiales. El estudio de la muestra se recogió del 18 de diciembre hasta el 18 de febrero del 2018 y dada conocer por Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadística

Cómo no largarse de un país donde el 5,4% de la población rural no tiene instalaciones sanitarias, el 25,6% de los hogares que tienen acceso a la energía eléctrica solo recibe cada día entre 10 y 14 horas, cada día la prensa recoge demandas de sectores calificadas como decimonónicas, pero no importa este año se proyecta que la economía crecerá 6%.