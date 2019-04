¡Buenas noticias! Nacieron dos tigres de bengala en el Zoológico Nacional

View this post on Instagram

¡ESTAMOS FELICES! Cuando la vida te quita algo duele, pero, casi siempre es porque está haciendo espacio para hacerte un nuevo regalo. . Por ello, el Parque Zoológico Nacional, tiene el placer de anunciar a su comunidad y a todo el país: . ¡El nacimiento de 2 magníficos, saludables y hermosos cachorros de tigre de Bengala! Hembra y macho, hermanos, hermosos y 100% dominicanos ?? . Celebren con nosotros este momento, enviando todo su amor y buenas vibras a nuestros pequeños bebés, y por supuesto, queremos que nos ayuden a nombrarlos. ¡Así que empiecen a sugerir nombres pero ya! . NOTA: Sus padres Sehua y Tag cuidan muy bien de ellos. Están bajo la observación constante de nuestros técnicos. Por el momento no estarán en exhibición, así que, estaremos posteando constantemente sobre ellos para el disfrute de toda nuestra comunidad #zoodom #gotozoodom