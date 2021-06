$!Cámara de Diputados reanudará trabajos legislativos a partir de este martes

Pacheco no quiso dar a conocer los datos estadísticos sobre la cantidad de casos de la enfermedad hasta este momento y prometió que próximamente los informará.

Sesionarán en el hemiciclo

Alfredo Pacheco indicó que han decidido realizar la sesiones en el hemiciclo y aunque no cuenten con todo el distanciamiento que se requiere por lo que pretenden implementar algunas medidas que están probando para tratar de evitar contagios. No quiso informar cuáles medidas piensan adoptar.

El presidente de la cámara baja reconoció que no les gusta sesionar en el Salón de la Asamblea Nacional porque no están todas las condiciones dadas “sobre todo cuando hay proyectos de controversias siempre la gente queda con informidad y nosotros no queremos que nada quede con inconformidad”.

Recordó que se han visto precisados en ocasiones puntuales, por la pandemia, a sesionar en el Salón de la Asamblea Nacional.

En dicho salón los legisladores no pueden votar con el sistema electrónico que utilizan en el hemiciclo.

Pacheco también destacó los operativos de higienización que han realizado en los últimos días.

Hace dos semanas la Cámara de Diputados decidió cesar las labores legislativas y minimizar las administrativas ante la incidencia de unos 100 casos de COVID-19, entre estos de 20 diputados y unos 80 empleados administrativos.