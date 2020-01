$!Camionero se convierte en millonario al acertar los números de la Loto

Un chófer de camión de carga de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fentrano) se convirtió en millonario al acertar los números de la Lotería Electrónica (Loto) que al momento acumulaba 27 millones de pesos.

Se trata de Tomás Castillo Fermín, quien este viernes fue presentado por la firma LEIDSA tras ganar el sorteo del sábado 7 de diciembre. Del monto deberá pagar al Estado un 25% en impuestos.

Castillo Fermín acertó con los números 1-4-18-24-30-36 en el punto de venta Farmacia Jesús Ven que opera en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. La jugada fue automática. Es el millonario No.331 del sorteo.

“Yo tenía un mes con el premio en mi bolsillo, para mí había ganado unos 20 mil pesos porque no lograba ver el número 18. A mi hermana luego fue que le pedí que lo revisara y ella fue que me dijo que yo me había ganado los 27 millones de pesos”, explicó a la prensa Castillo Fermín, visiblemente asustado, al momento de recibir el premio en las oficinas de LEIDSA.

El ganador de la Loto dijo que es casado con cuatro hijos y que no piensa mudarse del barrio donde nació y creció, aunque por seguridad no identificó el lugar.

Castillo Fermín adelantó que invertirá los recursos en bienes raíces, aunque admite que su fascinación son los camiones, además de que ayudará a su madre y hermanos, así como en la terminación de su casa.

El cheque con el premio de los RD$27 millones fue entregado por Wilgin Peña, gerente general de la empresa de lotería.

También fueron premiados con RD$100 mil y RD$65 mil el propietario y la operadora del punto de venta como incentivo por haber vendido el ticket ganador.