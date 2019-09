$!Cancelan “deshonrosamente” a teniente coronel que creó movimiento de apoyo a Gonzalo Castillo

“Sabiendo todo militar que nosotros somos totalmente no deliberantes, apolíticos y que la Constitución nos lo prohíbe. Y nosotros no vamos a permitir al igual que el Estado Mayor General de las FF.AA que ningún militar viole nuestra Constitución”.

El oficial cancelado desempeñaba en la Segunda Brigada de Infantería del Ejército con asiento en Santiago de los Caballeros.

“Usted como militar no puede ir a los medios de comunicación sin tener permiso de la autoridad competente, un militar para poder expresarse en público debe solicitar la autorización por escrito a su comandante y tramitarlo al comandante general de la institución”.

Reflexionó que: “Él violentó todos los procesos y el principal artículo 252 de la Constitución. “Es que no somos los militares no somos deliberantes, no pertenecemos a ningún partido político, y ha sido en los 174 años de historias que tiene la República Dominicana y no vamos a permitir que ahora un teniente coronel del ERD violente eso”.