$!Canciller asegura presidente Abinader está siendo responsable con alerta de no viajar a Haití

“¿En Haití hay secuestros o no hay secuestros? ¿Entonces, qué se está haciendo? El presidente está siendo responsable” , comentó Álvarez.

El canciller advirtió que, ante la cantidad de secuestros que están ocurriendo en Haití, es obvio que hay que tener mucho cuidado. “Y eso es lo que ha hecho el presidente pidiendo a los dominicanos que, si no tienen motivo para ir a Haití que se abstengan de ir allá”, sostuvo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó este lunes que hay una situación real de secuestros en Haití que justifican el llamado del presidente Luis Abinader a que los dominicanos no viajen a ese país.

Abinader informó que han reforzado la seguridad en las zonas fronterizas a fin de evitar que la violencia que se vive en Haití pase a República Dominicana, pero insistió en que los dominicanos no deben pasar al otro lado de la isla.

“Le hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no vayan, que no hay seguridad”, enfatizó el mandatario.

Álvarez participaba esta mañana junto al presidente Luis Abinader en el anuncio de la industria DIESCO, liderada por el empresario Manuel Diez Cabral, de una operación financiera que acelerará su expansión en Latinoamérica y que consiste en un aporte de US$275 millones a la compañía de parte del banco de inversión internacional Goldman Sachs.