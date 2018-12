$!Cancillería aclara RD no sufrirá “ningún tipo de consecuencias” por no firmar pacto migratorio

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, dijo la noche de este viernes que para la República Dominicana no habrá “ningún tipo de consecuencias” tras decidir no firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encargado de la política exterior dominicana fue enfático al señalar que la República Dominicana, como país soberano que es, puede tomar este tipo de decisión sin que ello conlleve a efectos negativos.



“No, no hay ningún tipo de consecuencia. La República Dominicana como país soberano está en libertad o no de firmar o no firmar un pacto de cualquier naturaleza y en ese sentido nosotros hemos hecho, asumido esa prerrogativa como país soberano que somos”, externó al ser abordado por la prensa en la Cancillería luego del lanzamiento oficial de la nueva Estrategia Nacional de Negociaciones Comerciales de República Dominicana, elaborada por la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC), organismo interinstitucional que preside.

Vargas dijo que en los organismo internacionales y multilaterales se firman muchos acuerdos que no son dados a conocer.

“Lo que pasa es que en los organismos internacionales y los organismos multilaterales se viven firmando acuerdo, se viven planteando pactos de manera permanente, lamentablemente son pocos los que se conocen a nivel nacional, a nivel internacional, pero son pactos que en su mayoría no hay ningún tipo de compromisos que puedan ceñirse con los que son nuestras propias leyes y la Constitución de la República. Cuando hay ese tipo de cosas nosotros somos muy cuidadosos porque entendemos que debe primar, sobre todo, el interés nacional y el beneficio del pueblo dominicano”, adujo.

Posición dominicana

El Gobierno dominicano anunció este viernes que no firmará el pacto migratorio de la ONU, pautado para este 10 y 11 en Marruecos. Adujo que "su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige". El anuncio fue hecho en el Palacio Nacional por el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.