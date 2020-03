$!Candidata a alcaldía de Santo Domingo Norte denuncia propaganda política

La Indhira Tatis denunció que militantes de diferentes partidos distribuyen pequeños volantes y portan gafetes con propaganda de sus respectivos candidatos en las afueras de la Escuela Ramón Matías Mella, de este municipio, donde le corresponde ejercer el derecho al voto.

`He venido a ejercer mi derecho al voto y me encuentro con que esto es un mercado. Hasta a mí me han dado tarjetas de diferentes candidatos para tratar de incidir en la decisión del votante y la ley 15_19 prohíbe esto”, manifestó, al tiempo que mostraba el material propagandístico.

Previo de ejercer su voto Tatis exhortó a todos los votantes de dicho municipio a acudir a las urnas y a no temer al coronavirus, pues solo tienen que seguir las medidas de precaución.

La candidata ejerció su derecho al voto en la Escuela Ramón Matías Mella, donde el proceso ha transcurrido sin inconveniente hasta el mediodía de hoy y donde se espera sufraguen 608 personas.