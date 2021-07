$!Candidatos al TSE plantean apoyo a la no obligatoriedad del voto el elecciones

Aspirantes a ser jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) plantearon este jueves ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sus respectivas posiciones sobre el voto preferencial, la obligatoriedad o no del sufragio y la compra de cédula.

Juan Manuel Martín Garrido Campillo consideró que lo que es obligatorio muchas veces tiene una tendencia a menoscabar el derecho de las personas, por lo que se inclinó a que los ciudadanos tengan la libertad de elegir si quieren ejercer el derecho al voto.

“Me gusta más el sistema de que sea de manera directa, no me gustan los aspectos que puedan desarrollarse de manera ni siquiera como lo que se ha establecido muchas veces como los votos de arrastre ni algunos sistemas como hay en otros países que son sistemas parlamentarios de elecciones. Me gusta más el voto directo... que el pueblo se sienta en el derecho de ejercer ese voto directamente”, indicó Garrido Campillo al ser preguntado sobre si estaba de acuerdo con el método de D’Hondt para la escogencia de diputados.

En tanto que la aspirante Elizabeth Estela González Alejo valoró de forma positiva el voto preferencial.