$!Capitán Urtecho denuncia dealer le quitó millas a un vehículo importado

A continuación, la denuncia del señor Urtecho:

“Quiero hacer un comentario de algo que me pasó en el día de hoy en un dealer de venta de vehículos. Fui a ver un vehículo usado que me pareció interesante publicado en una pagina de ventas de vehículos. Cuando me lo muestran le pregunto el millaje y me dice que tiene 66,667 millas y puedo comprobar cuando enciendo el vehículo (ver foto anexa). Le pedí un Carfax (lo recomiendo 100% a todo el que quiera comprar un vehículo usado) y resulta que el carro fue vendido en 12 de abril de este año con un millaje de 107,168 (ver foto anexa), es decir, en ese momento con 40,501 millas más. Es decir, le bajaron el millaje a lo equivalente casi 65 mil kilómetros. Le reclamé y aceptó que le bajaron el millaje, en pocas palabras “acepto soy un delincuente y te quería engañar”. ESO (es) ROBO, ENGAÑO de este sinvergüenza de dealer reconocido.

Por el momento, dejaré esto hasta aquí, pero me pregunto yo, donde están los que se suponen que deben controlar este ROBO. Si no le hubiera pedido el CARFAX simplemente me engañan estos sinvergüenzas. Se que no es nuevo, esto se hace desde mucho tiempo atrás y continuará hasta que las autoridades no pongan mando dura con estos charlatanes. -

En resumen, y mi mayor interés en este post, es que si usted va a comprar un vehículo usado, tírele el CARFAX (Ojo, ellos no me están pagando un centavo por esto) para que eviten caer en este robo”.