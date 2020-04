$!Cardiólogo Pedro Ureña aboga por medidas más fuertes para frenar el avance del COVID-19

Reconoció que se vive en un país pobre y que muchas personas de escasos recursos dependen de salir todos los días a las calles para poder obtener su alimentación, "porque no es fácil para el que no tiene la facilidad de un 'delibery' que le lleve a la comida a la casa".

El galeno sostuvo que se debe ser más estricto en términos de aislamiento y, aunque se hable de que en el país se ha impuesto una cuarentena, para él realmente no existe tal cuarentena.

El cardiólogo Pedro Ureña advirtió que con medidas tibias no se obtendrán buenos resultados en lo concerniente a controlar la expansión de coronavirus en la República Dominicana.

Entrevistado por en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el médico admitió que desde el gobierno se encaminan esfuerzos junto a otros profesionales y organizaciones de la sociedad civil para incrementar el número de pruebas y la entrega de mascarillas, entre otras iniciativas, con la finalidad de frenar el avance de la pandemia.

Ureña no cree que en el país se vaya a instaurar un toque de queda las 24 horas como han sugerido algunos sectores.

“Personalmente pienso que es muy difícil hacerlo en un país como este, si nosotros no tenemos una estructura de poder llevar asistencia casa por casa, además una familia de seis o siete personas en un barrio marginado en un espacio pequeño, sin alimentación, sin aire acondicionado, con un calor de 38 grados, dos semanas, eso es muy difícil, realmente yo pienso que no es factible“, razonó.

Dijo que se debe establece una metodología donde se le pueda permitir a las personas salir hasta ciertos puntos y periodos, con distanciamiento social y mascarillas.

“Quizás uno o dos días a la semana hacer cuarentena total, por ejemplo los fines de semanas, porque sábado y domingo se pasa por los barrios y te da cuenta que hay mucha juntadera, mucha chercha, no ha llegado conciencia todavía del problema que tenemos, y creo que eso podría ser algo que, de nuevo sugerimos, hay que evaluar, pero aún dos días es muy difícil de implementar en la masa pobre“, argumentó.

Defiende trabajo que están realizando los especialistas en los hospitales frente al COVID-19

Ureña destacó el trabajo que están haciendo sus colegas especialistas en los hospitales públicos enfrentando la pandemia del coronavirus, a tal punto que sabe de varios de ellos que han resultado contagiados.

“Mira, como médico yo te diría que yo no puedo dar un juicio de valor sobre quiénes están yendo a los hospitales, yo sí tengo muchos colegas que están dando lo mejor de sí, que están trabajando muchas horas, tengo colegas que se han enfermado, tratando pacientes, enfermeras que se han enfermado, creo que no se puede decir que los médicos no están trabajando de manera adecuada, al contrario creo que están dando lo mejor“, dijo el facultativo.

Explicó que ya sería algo muy personal que existan especialistas que no estén cumpliendo con su deber, pero asegura que la clase médica en estos momentos se está creciendo.

“Y fíjate en San Francisco de Macorís, por ejemplo, yo tengo colegas a quienes le profeso mucho aprecio, y hay que ver a esas personas como han estado trabajando 24 y 48 horas sin descansar“, enfatizó.

Agregó que tiene amigas cardiólogas que lo han llamado por teléfono llorando, diciéndole lo terrible que la han estado pasando, y no obstante esa situación, esas personas han estado en el frente de trabajo.