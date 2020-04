$!Carmen Electra confiesa que tuvo sexo con Dennis Rodman en todos los lados

La emisión de los dos nuevos capítulos de 'The Last Dance', el documental que recorre la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls culminada con el sexto anillo de la franquicia, sigue coleando en el entorno de la NBA y del mundo del espectáculo en Estados Unidos con la figura siempre controvertida de Dennis Rodman como epicentro.

La que fuera su esposa, Carmen Electra aprovechó la emisión del documental para conceder una entrevista a Los Angeles Times en la que recuerda aquella temporada junto al entonces jugador de los Bulls.

"Un día que el equipo le había dado el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entremiento de los Bulls", afirma Electra que fue un paso más allá a la hora de contar lo que hicieron en el Berto Center. "Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el... lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha...".

La actriz, intentó hacer un dibujo de la personalidad imposible de Dennis Rodman: "Siempre había esos momentos en los que todo el mundo se preguntaba: '¿Dónde está Dennis?'. Los otros miembros del equipo se preocupaban cuando él se escapaba y no podían encontrarlo. Había veces que todos recorríamos los bares intentando encontrarle. Él simplemente huía de todos. No había nada que hacer".

Electra asegura que cuando conoció a Rodman ("Sabía que era el chico malo del baloncesto. Había salido con Madonna", reconoce) no era muy aficionada al mundo del deporte. Sin embargo, la actriz y modelo reconoce la grandeza de aquellos Bulls, un equipo con el que compartió momentos mágicos como la celebración de ese sexto anillo conquistado en Salt Lake City, Según el portal web Marca.

"Dennis me regaló su camiseta -siempre se la daba a algún aficionado- y me metió en el vestuario. De repente ahí estaba yo, con todos los chicos, con Michael Jordan abriendo botellas de champán. Terminé con la ropa y el pelo empapados. Fue un honor que me permitieran compartir ese momento", concluye la actriz.