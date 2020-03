$!Caso COVID-19 en Villa Riva: cuando el coronavirus se le atribuye a la política

La mujer de Villa Riva, que dio positivo al COVID-19, dijo que aún no cree que tiene el virus debido a que el director regional de Salud pública fue a visitarla a su residencia el pasado sábado “en vestimenta normal y sin guantes”.

Herrera Díaz indicó que el doctor de Salud Pública a cargo de su caso le envió el domingo pasado los resultados del virus con una vecina.

“Ella me lo trajo aquí y leí donde decía positivo. “Ella vino como mismo yo estaba aquí, sin nada”, añadió en referencia a que su amiga, cuya identidad no reveló, que fue a verla sin guantes ni mascarilla.

En tal sentido, dijo que al momento de ser entrevistada por varios periodistas que no usaron protección ella no sabía que tenía coronavirus y que ha seguido hablando con sus vecinos con normalidad, debido a que no cree tener el coronavirus. “No lo creo, para mí es todo falso, cuestión de política”, agregó.

Sostuvo que le dijo al doctor que le hiciera una prueba del COVID-19 a la persona que la llevo al centro de salud el 4 de marzo y que ha estado en su casa sin mascarilla, pero el doctor le dijo: “Que esa persona no tenía nada y no le realizaría la prueba”. Por tal razón, dicho amigo considera que ella está sana y la sigue visitando con normalidad”.

“El al igual que yo está seguro de que no tengo el virus y por eso me sigue visitando”, declaró la paciente al ser entrevistada vía telefónica por la periodista Edith Febles este miércoles durante el programa “La cosa como es” que se trasmite por Teleradio América (TRA), canal 45.

Herrera Díaz fue llevada al hospital militar Ramón de Lara para ser puesta en aislamiento.