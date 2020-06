$!Castaños Guzmán advierte padrón electoral local y del exterior está cerrado

Dijo que ya quisiera la Junta arreglar esa situación de un plumazo. Pero "yo pienso que sería en todo caso desconsiderado para aquellos que no tienen esa prestancia y que están en una situación parecida y que tampoco podrán votar", agregó.

"Esta persona, una "very importan people", una gran artista dominicana, una persona por demás que merece todo el respeto y la consideración de la Junta Central Electoral por muchas razones, esta persona cambió su cédula en el año 2015 en el área VIP y al hacer eso, evidentemente en nuestros archivos quedó que cambió para votar aquí en la República Dominicana, eso es lo que tenemos aquí en nuestra base de datos", explicó.

Sobre el caso de la artista Cecilia García, quien denunció que no aparece en el padrón electoral de Orlando Florida, donde reside desde hace 26 años, sostuvo que ella cambió su cédula de identidad y electoral en el salón VIP de la institución.

Afirmó que los procesos de elecciones tienen integridad y seguridad, lo que viene determinado con el padrón electoral.

Castaños Guzmán precisó que el hecho de un dominicano residir en el exterior no significa que deba votar allá sin previamente haberse empadronado y registrado en esa urbe.

Indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19 quien no se inscriba en el padrón del exterior no puede votar en esa nación.

"La Ley 15-19 estableció que el registro es voluntario, usted no vota en el exterior porque usted viva en el exterior, sino porque usted se ha registrado para votar en el exterior, número uno y número dos dice la misma ley también que si usted no está inscrito en ese registro usted no puede votar porque hay una integridad y una seguridad de las elecciones que viene determinada por el padrón electoral", aseguró.

Manifestó que algunos electores han realizado cambios en sus cédulas y no aparecen en el padrón local o del exterior fruto de esa situación.

"Muchas personas animadas por que en el 2016 se les permitió irregularmente, sin estar empadronados, votar en el exterior como una especie de condescendencia, una proclividad, una favorabilidad que tuvo la Junta de entonces atendiendo las circunstancias de entonces y no existía la Ley 15-19, se permitió que esas personas en el 2016 votaran, pero en la especie para usted votar en el exterior y votar en la República Dominicana usted tiene que estar inscrito en el padrón de electorales", especificó.

Detalló que los colegios electorales abiertos en el exterior corresponden a los recintos que fueron habilitados conforme el COVID-19 lo fue permitiendo.

Castaños Guzmán garantizó que a cada caso y denuncia en ese sentido se dará respuestas, pero insistió que un "padrón cerrado a 15 días de las elecciones se cerró".

Asimismo, dijo que no admitirá excusas en las rendiciones de cuentas por parte de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del exterior.

Sostuvo que los reportes deberán realizarse el día de hoy teniendo como tiempo límite las 12 de la media noche.

"No hay prorroga, eso hay que traerlo hoy", aseveró Castaños Guzmán a su llegada a la sede electoral la mañana de este viernes.

De igual modo, el presidente de la JCE refirió que las denuncias depositadas por los partidos políticos en esa institución, serán examinadas, pero aclaró que algunas son de carácter penal y en consecuencia no procede su conocimiento.