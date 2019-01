$!CESAC e IDAC difieren sobre incremento vuelos ilícitos en RD

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera, afirmó que los vuelos ilícitos se están incrementando en la República Dominicana razón por la cual anunció que la semana próxima sostendrá una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, y otros organismos con los fines de coordinar acciones para contrarrestarlos.

Herrera la referida aeronave no tuvo comunicación con las autoridades locales, “lo que nos da entender que se trata de una operación ilícita, y dijo que no tiene detalles de la investigación, porque no está a su cargo.

Sin embargo, el director del Cuerpo Especializado se Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil general Aracenis Castillo dijo que estos vuelos se den con regularidad.

En ese sentido, el general Aracenis Castillo resaltó que la República Dominicana es uno de los países de mayor seguridad aérea y “lo demuestra que por los aeropuertos el año pasado llegaron al país 14.5 millones de pasajeros y se realizaron 135 mil operaciones lícitas de transporte comercial”.

Explicó que el caso de la avioneta que se precipitó a tierra en Boca de Yuma, las investigaciones están en manos de las Fuerzas Armadas y de expertos en la materia de aviación y oportunamente estas entidades estarán dando los resultados de las pesquisas que se realizan del caso.