$!César Emilio Peralta será extraditado a Puerto Rico, dice su abogado

El abogado de César Emilio Peralta aseguró este jueves que el hombre acusado de narcotráfico no ha colaborado con las autoridades estadounidenses.

Según Joaquín Pérez, abogado estadounidense, no fue hasta hace dos semanas cuando las autoridades estadounidenses le dieron el permiso a través de la oficina del Tesoro, para que lo representara en Estados Unidos.

“César no ha delatado a nadie, absolutamente, sencillamente porque no ha hablado con nadie”.

Pérez explicó al programa de radio El Sol de la Tarde que la extradición de Peralta no será a Estados Unidos directamente, sino a Puerto Rico, donde se le conoce la causa.

Según el abogado se ha hecho una campaña diciendo que la detención del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, detenido recientemente en Miami y en ese caso, César no tendría conocimiento.

"Absolutamente no. Las personas que cayeron presas son del área de Santiago, estaban involucrados con la gente de Miami. No tienen nada que ver con César Peralta", dijo.

Pérez señaló que el proceso contra César Emilio Peralta, “tenía más de un año que no tiene contacto con autoridades norteamericanos. César no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de los EEUU, no ha delatado a nadie. Y la única razón por la que involucran el nombre es porque en el pasado tenía cierto reconocimiento en el mundo artístico”.