Cesfront: donde ya hay verja fronteriza se han reducido las amenazas

—¿Cómo se plantearía la instalación de esa verja fronteriza en la Carretera Internacional?, que es una carretera que de un lado a veces está en Haití y otra en República Dominicana

No podría decirle esto debido a que eso está en proyecto todavía. Se están haciendo los levantamientos correspondientes, se está guardando el debido proceso. Entonces, no podemos adelantarnos nosotros, no tenemos ese dato. Cuando uno detalle una propuesta hecha, consensuada, y que se decida cuál propuesta se va a seguir, pues ya tendremos esos detalles. Recuerde que la frontera se convierte en obstáculo natural en algunos lugares. Hay lugares que son inhóspitos, de muy difícil acceso, y que no son utilizados para trasiego de personas ni mucho menos. Pero ya eso está señalizado, hay estudios sobre eso, y sabemos cuáles son los puntos más vulnerables que nosotros tenemos en nuestra frontera sobre los cuales tenemos una mayor vigilancia y mayor presencia.

Normalmente en enero hay un éxodo masivo de haitianos, que luego de pasar la Navidad junto a su familia, retornan a nuestro país y tratan de traer familiares y amigos de forma irregular. Ahora con la pandemia sucedió algo nunca visto, que fue que más de 200 mil nacionales haitianos regresaron voluntariamente a su país por estos pasos formales. Ellos salieron de nuestro país hacia Haití por asuntos de desempleo fruto de la pandemia y también por miedo a contagiarse del COVID-19, porque ellos entienden que allá en Haití no hay COVID-19, de hecho, el uso de la mascarilla allá en Haití es muy escaso. Aquí nosotros les exigimos que deben tener mascarilla, deben lavarse las manos, y deben mantener cierto distanciamiento, aunque cuando entran al mercado ya eso es más difícil. Aquí hay un protocolo de Salud Pública.