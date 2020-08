$!Chanel Rosa comparte sus 15 claves del éxito como director del SNS

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Mateo Rosa Chupany, compartió en su cuneta de Twitter 15 claves de éxito que le han dado resultado en su gestión.

Rosa Chupany manifestó que la primera cosa que le dio resultado fue conformar un buen equipo de trabajo lo cual fue la clave fundamental para ejercer una buena gestión.

En segundo lugar indicó que en el equipo de trabajo conformado “hay que tener gente que sean contestatarios, que lleven la contraria”, dijo.

Sostuvo que la tercera clave consiste en nunca sentarse en la mesa sin antes saber si el compañero de trabajo que conduce el vehículo ya comió.

Asimismo, como cuatro pilar manifestó que las personas no se deben acostumbrar a los privilegios de los cargos. “Nunca he usado seguridad, no conozco las salas VIP de los aeropuertos, no viajar en primera clase, no usar gastos de representación (ni un centavo, jamás), no usar tarjeta de crédito institucional”, ejemplificó.

En quinto lugar dijo que un jefe de cartera debe conocer los nombres de la gente con quien trabaja y preguntarles sobre el estado de sus familiares.

En tanto, en el sexto lugar destacó que como encargado de un área hay que crear un nivel de confianza “que si alguien que trabaje con usted tiene un problema se lo pueda contar sin temor, hablo del mensajero, chofer, personal de limpieza”, escribió.

Como séptima cosa puntualizó que la persona que ejerza un cargo jerarquico no debe permitir que le carguen el maletín ni nada, “nunca haga que le abran una puerta ni del carro ni de la oficina”, publicó.

También dijo, como octavo tenor, no permitir que la gente se ponga de pie al llegar un lugar, mientras que su noveno pilar consistió en sentarse en las sillas laterales en las reuniones y no en las que encabezan las mesas.

Además, como decima cosa manifestó que se debe hacer fila en el banco “o cuando busque un servicio en otra oficina”, añadió.

“Evite la frase ´usted no sabe quién yo soy´”, publicó el galeno como décimo primer pilar.

En tanto al doceavo escalón, Chupany explicó que al encontrarse en un pasillo con una persona de un nivel jerárquico inferior siempre se debe ceder el paso. “No permita nunca que se lo cedan a usted”, enfatizó.

Como décimo tercer pilar escribió que hay que evitar llamar a una persona a través de su asistente o secretaria. “Llame y responda usted mismo el teléfono”, dijo.

Su catorceava clava consistió en “nunca” usar su escritorio, sino más bien utilizar una mesa redonda para que todas las personas se sientan en igualdad.

Y por último, llamó a no cometer el error de colocar el número de teléfono en las redes sociales.