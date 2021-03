$!Chanel Rosa le contesta a Eddy Herrera sobre lo que dijo en torno al aborto

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, salió la tarde de este domingo al frente a las declaraciones del merenguero Eddy Herrera, quien se mostró en contra del aborto y narró una experiencia personal.

Chupany, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó al artista que la circunstancia de su caso no tiene nada que ver con la lucha que se efectúa ahora para permitir la interrupción del embarazo en sus tres causales.

“Eddy Herrera está en contra de las tres cáusales porque le propuso a la madre de su primera hija abortar y ella no quiso. La vida de ella no estuvo en peligro, no había incompatibilidad con la vida y el embarazo no fue consecuencia de una violación . El jura que entiende” dijo.

El exfuncionario, abiertamente a favor de las tres causales del aborto, hizo su planteamiento en su cuenta de Twitter (@chanelsocial). Hace unos días visitó el campamento con personas que hay frente al Palacio Nacional en reclamo de que en la modificación que se estudia sobre la modificación del Código Penal se permita el aborto en sus tres causales.

Lo que dijo Eddy

Eddy Herrera reveló su oposición a que se permita el aborto en sus tres causales y relató que en el caso de su primera hija, él le insinuó a la madre que no estaban preparados para tener a la bebé, pero luego se arrepintió y hoy es una gran mujer, que le ha dado tres nietos.