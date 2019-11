$!Choferes consideran que el transporte es un caos

SANTIAGO.-El tránsito vehicular de esta ciudad sigue siendo un gran dolor de cabeza no solo para las autoridades, sino para lostransportistas y los usuarios. De una población urbana de 500 mil habitantes, esta ciudad actualmente alberga más de un millón de personas, sin contar con los visitantes y los turistas que llegan a este destino por distintas vías todas lassemanas. De acuerdo a estudios recientes, solo al Centro Histórico de la ciudad ingresan diariamente más de 3 mil unidades de las 300 mil que circulan por toda la provincia, entre ellos carros de conchos, vehículosprivados y motocicletas. Solo el transporte urbano que cubre las principales calles y avenidas del Centro Histεrico cuenta con 32 rutas y más de 2 mil carros, la mayoría de ellos en precarias condiciones. Mientras tanto no se vislumbra desde el Gobierno local (Ayuntamiento) y mucho menos desde el Gobierno Central un proyecto o programa específico. Juan Marte, presidente de la Central Nacional.Trabajadores del Transporte (CNTT) declaró que ya todas las horas aquí son picos, situación dramática que se expresa en la generación de tapones en las principales arterias comerciales, incremento de accidentes mortales y otras dificultades para los ciudadanos. “Si a esta situación no se le busca solución pronto, colapsarán Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal.