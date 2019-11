$!Choques aumentan tensión en Bolivia tras polémicos comicios

Choques entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales dejaron al menos 20 heridos el miércoles en la ciudad de Cochabamba en una de las jornadas más violentas en tres semanas de protestas tras las elecciones, de las que el gobernante se declaró triunfador en medio de acusaciones de un supuesto fraude.

Cocaleros y campesinos afines al mandatario llegaron a esa ciudad del centro de Bolivia para apoyar a Morales y desbaratar las barricadas opositoras que bloquean calles y avenidas de la ciudad tras los comicios del 20 de octubre. Los grupos antagónicos chocaron en varios sitios.

Televisoras mostraron imágenes de la turba en batalla campal en las calles con piedras y palos. Funcionarios del Defensor del Pueblo confirmaron 20 heridos, uno de ellos fue internado con muerte cerebral, según fuentes médicas. Poco después, sus familiares informaron que el joven murió. The Associated Press no pudo confirmar esta información de manera independiente con los veceros del hospital.

Los choques se prolongaron hasta el miércoles en la tarde. Las oficinas de una alcaldía cercana a la ciudad fueron incendiadas y la alcaldesa oficialista Patricia Arce fue agredida y retenida por opositores que la acusaron de trasladar gente para enfrentarlos.