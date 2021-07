$!¿Cómo convertirse en un turista espacial?

He aquí un acercamiento a los diferentes servicios que se ofrecen a los aspirantes a turistas espaciales.

- ¿Quién ofrece estos vuelos? -

- ¿Cuándo se podrá volar? -

En cuanto a Blue Origin, no se anunció un calendario preciso. “Planeamos dos vuelos más este año”, después del que realizará el propio Jeff Bezos el próximo martes, “y muchos más en 2022”, dijo una portavoz a la AFP.

- ¿Cuánto costará? -

No obstante, a pesar de las vistas espectaculares, solo irá a una altitud de 30 km y aún estará lejos del límite del espacio y la ingravidez.

Blue Origin no anunció un precio, pero se subastó un asiento en el primer vuelo tripulado por nada menos que 28 millones de dólares.

- ¿Qué requisitos físicos hay que cumplir? -

A priori, solo es necesaria una buena forma física. Para Virgin Galactic, el entrenamiento debería durar apenas cinco días.

El primer vuelo de Blue Origin llevará incluso a una expiloto de 82 años, que será la persona de mayor edad que haya estado en el espacio.

Entre los criterios que se pedían para la subasta de un lugar a bordo de la New Shepard de Blue Origin estaban no sufrir vértigo, poder subir el equivalente a siete pisos en menos de 90 segundos (para la torre de lanzamiento) y no pesar más de 100 kg.