$!Conocemos el kilo, mega y giga; ¿has escuchado del ronna y quecca?

Justo al redefinir el kilogramo y otras medidas fundamentales, los guardianes del sistema métrico se han fijado en otra mejora: nuevos prefijos para números escandalosamente grandes y pequeños.

Una propuesta presentada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) en París recomienda nuevos nombres (ronna y quecca) como prefijos para 10 elevado al 27 y 10 elevado al 30 (equivalente a más de un cuatrillón de bytes), respectivamente, según reporta la revista científica Science. Se les unirían sus contrapartes microscópicas, ronto por 10−27, y quecto por 10−30. Si se aprueban, los nuevos términos podrían introducirse formalmente en 2022. Serían los primeros prefijos agregados desde 1991.

La actualización planificada responde al crecimiento masivo en el almacenamiento de datos globales, que para principios de la década de 2030 alcanzará 1 yottabyte (1024), la parte superior de la escala existente. Sin nuevos prefijos, los informáticos no tendrán manera de hablar oficialmente sobre lo que vendrá después. En el otro extremo de la escala, los físicos cuánticos han medido fuerzas atómicas tan pequeñas como 42 yoctonewtons. Estas son mucho más pequeñas y se quedan sin camino metrológico.

“Cuando hay una necesidad que no se satisface, también existe el riesgo de que las unidades no oficiales puedan afianzarse y eso puede causar confusión”, dice Richard Brown, jefe de metrología del Laboratorio Nacional de Física cerca de Londres, a quien se le ocurrió los nuevos nombres. Él dice que los términos no oficiales más allá de yotta, incluyendo brontobyte y geobyte, ya se están volviendo populares. Aunque los matemáticos a veces usan el prefijo googol (10100), un nombre acuñado hace un siglo por una niña de 9 años, que tampoco es oficial.

Los términos se discutirán en la reunión de octubre del Comité Consultivo de BIPM para Unidades. Si el comité aprueba la idea, podría hacer una recomendación formal a BIPM. La conferencia general de la organización, que incluye representantes del gobierno y se celebrará en 2022, tendrá la votación final, como sucedió a fines del año pasado cuando aprobó una nueva definición del kilogramo basada en constantes físicas fundamentales.

A Ronna, Quecca y sus compañeros les podría ir mejor. Emilio Prieto, quien representa al Centro de Metrología de España en el comité de unidades, dice que votaría por los nombres porque son simples y memorables. “Una vez que las personas comienzan a usar los nombres de prefijo incorrectos, es imposible volver”, dijo.

Prefijo Símbolo Poder o Cantidad

quecca Q 1030

ronna R 1027

yotta Y 1024

zetta Z 1021

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106