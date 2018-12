$!El cometa de la Navidad se puede ver “a simple vista” en RD, pero...

El cometa 46P/Wirtanen, el “cometa de la Navidad”, o un punto verdoso en el cielo que cruza cerca de la órbita de la Tierra cada 5 años y medio, se puede ver a simple vista desde la República Dominicana mientras se encuentra en su punto más cercano a la Tierra en los últimos años.

La buena noticia es que está pasando cerca de la Tierra por lo es visible para los dominicanos a simple vista prácticamente por toda la noche. Ahí viene el pero. Pero, de acuerdo con Karls Vladimir Peña, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana (Astrodom), en la ciudad ha sido poco perceptible debido a la contaminación lumínica.

“En la ciudad es un poco difícil de ver. Hay que salir de la ciudad e ir a los campos para verlo”, expresó Peña, quien señaló que el pasado viernes se trató de hacer un ejercicio en el Museo de Historia Natural, pero fue casi imposible observarlo.

“A simple vista es un puntico verdoso borroso. No será lo más brillante del mundo”, expresó. Añadió que “el movimiento se aprecia si lo ves de un día hacia el otro, pero en tiempo real no es posible apreciar el movimiento porque no se mueve tan rápido”.

Otro elemento que dificultará que se le aprecio en los próximos días es la luna. “Cada vez es más difícil por el brillo de la luna. La mejor hora es a partir de las 8:00 de la noche, después de las 11 pm de la noche se ve muy alto”.