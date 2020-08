$!Estudio indica que algunas personas podrían contagiarse dos veces de coronavirus

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong indicó que algunas personas podrían contagiarse dos veces de coronavirus, luego de que un hombre diera positivo a la enfermedad por segunda vez.

El reinfectado fue un hombre hongkonés de 33 años, que dio positivo al virus en marzo y cinco meses después volvió a contraer el COVID-19. Sin embargo, no presentó síntomas.

Este caso dio como resultado que algunos pacientes no logran adquirir inmunidad contra el virus de por vida, según dijo el microbiólogo clínico de la citada universidad, Kelvin To, al portal The Science.

To y sus colegas investigadores también alegaron que es posible que la vacuna contra el coronavirus no pueda brindar una protección de por vida.

No obstante, la viróloga de la Universidad de Columbia, Angela Rasmussen, desaprobó los resultados de la investigación ya que “el paciente descrito en el estudio puede ser un ejemplo poco común de personas que no desarrollan una buena respuesta inmune a la primera infección”, manifestó.

Rasmussen dijo que los datos preliminares divulgados de la investigación aparentar ser “diseñados para avivar el sensacionalismo y dejar preguntas provocativas sin respuesta”, según The Science.

Asimismo, el epidemiólogo genómico del Instituto Wellcome Sanger, Jeffrey Barret, apuntó que los casos aislados de reinfecciones acontecidas durante la pandemia probablemente corresponden a errores en las pruebas y no un segundo contagio.

“No hay ninguna posibilidad de que sea la misma infección dos veces”, declaró.

Ante esto To dijo que aun se debe obtener más información sobre el COVID-19 por lo cual recomendó a los pacientes recuperados a mantener las medidas sanitarias para evitar una posible reinfección.

Sin embargo, enfatizó que los resultados que arroje este estudio no deben causar pánico en la población.